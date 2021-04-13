Вопрос об обнаружении в Карабахе ракет комплексов «Искандер-М» обсуждается по линии военных, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По линии военных осуществляется плотный диалог, в ходе которого обсуждаются все соответствующие вопросы», — сказал Песков, сообщает РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента РФ на соответствующие вопросы об обломках «Искандер-М» заявлял, что «в Кремле нет информации по поводу».

Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию об обнаружении ракет «Искандер-М» в Карабахе, Баку послал официальное письмо в Москву по этому поводу.

Накануне азербайджанский лидер заявил, что Баку до сих пор не получил официального ответа на вопрос, каким образом ракетные комплексы «Искандер-М» оказались у Армении.

«Откуда у Армении взялись эти ракеты? Их у них не должно было быть. Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки армян. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим», — сказал Алиев вчера на открытии Парка военных трофеев в Баку.

Minval.az