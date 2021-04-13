Племянника третьего президента Армении Сержа Саргсяна – Нарека Саргсяна, вновь арестовали. Об этом советник Генпрокурора Гор Абрамян сообщил во вторник на своей странице в Facebook.

Кассационный суд Армении 12 апреля удовлетворил жалобу Генпрокуратуры и отменил решение Апелляционного суда о применении залога в качестве меры пресечения в отношении Саргсяна.

Напомним, Нарек Саргсян был объявлен в розыск в рамках уголовного дела о хранении оружия, наркотиков и мошенничестве, также он обвиняется по статье «похищение человека». В декабре 2018 года Интерпол обнаружил его в Праге, где он скрывался с паспортом на имя Франклина Гонсалеса. Пражский суд и Минюст Чехии согласились выдать его Армении. Саргсян признал вину по предъявленному ему обвинению в незаконном хранении оружия, мошенничестве и похищении человека.

В декабре 2019 года его доставили в Ереван. В отношении Саргсяна в качестве меры пресечения был избран арест, однако 13 ноября 2020 года суд выпустил его под залог в 50 тысяч долларов.

Minval.az