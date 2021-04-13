«В этом заявлении ничего нового и ничего добавляющего конструктива к общей ситуации нет в принципе и не могло быть. Мы и без этого заявления прекрасно представляем себе подходы, которых придерживается эта группа», — сказал Рябков.

«Группа семи» продолжает деградировать, ее роль в международных делах снижается, соответственно и мы относимся к ее заявлениям как к отработке определенного номера. Не более того», — подчеркнул замглавы МИД.