«Большая семерка» своими озабоченностями по поводу передвижения российских войск у границ Украины просто «отрабатывает номер», эти заявления не добавляют конструктива в урегулирование ситуации, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее главы МИД стран G7 и верховный представитель ЕС выразили обеспокоенность из-за якобы передвижения российских вооруженных сил на границе с Украиной и в Крыму, призвали РФ к деэскалации и соблюдению принципов ОБСЕ.
«В этом заявлении ничего нового и ничего добавляющего конструктива к общей ситуации нет в принципе и не могло быть. Мы и без этого заявления прекрасно представляем себе подходы, которых придерживается эта группа», — сказал Рябков.
«Группа семи» продолжает деградировать, ее роль в международных делах снижается, соответственно и мы относимся к ее заявлениям как к отработке определенного номера. Не более того», — подчеркнул замглавы МИД.