«Тех, кто хочет стереть историю Азербайджана, учили, что они герои, но на самом деле они преступники. Шаумян и другие, убившие азербайджанцев и совершившие геноцид. Есть и другие примеры. Таким образом, мы хотим, чтобы молодое поколение знало, что Зангезур — историческая территория Азербайджана».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления в Университете ADA на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество».

Глава государства напомнил, что Зангезур был передан Армении в 1920 году, 101 год назад.

«До этого эта территория принадлежала нам. Когда я говорю Гейча, они ныне называют это озером Севан. Это — истина. Достаточно взглянуть на карту начала ХХ века. На ней вы не увидите Севана. Вы увидите там Гейчу. То же самое и с Иреваном. Они разрушили историческую часть Иревана. Это – очевидный факт, что здесь жили азербайджанцы, включая моих предков», — сказал Алиев, добавив, что хоть это и факт, но это не значит, что у нас есть территориальные притязания к Армении.

«Я говорил, да, мы туда вернемся. Я не говорил, что мы вернемся туда с танком. Я сказал, что мы вернемся. Это означает, что почему бы и нет. Если мы возвращаемся в Зангезурский коридор, если мы используем эту дорогу, почему бы нам не вернуться в Ереван. Придет время, мы это сделаем. Я представляю свою позицию», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Minval.az