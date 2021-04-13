США — «хороший друг» Украины, но американский президент Джо Байден «должен сделать больше», чтобы сдержать Россию и помочь завершить конфликт в Донбассе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил телеканалу CNN во время рабочей поездки в Донбасс.

Под фразой «сделать больше» Зеленский имел в виду больше оружия, денег на ведение боевых действий и больше поддержки для вступления Украины в НАТО, пояснил CNN.

«Если они [США] видят Украину в НАТО, они должны сказать об этом прямо и сделать это. Не ограничиваясь только словами», — заявил президент Украины.

На вопрос, не спровоцирует ли это Россию и не усилит ли напряжение на границе, Зеленский ответил: «Возможно, вы правы. Но что происходит сейчас? Что мы здесь [в Донбассе] делаем? Что наши люди здесь делают? Они сражаются».

Minval.az