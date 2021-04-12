Мы должны были подготовиться ко Второй Карабахской войне и подготовились. Были обеспечены политическая стабильность, гражданское единство. При поддержке народа были проведены очень уверенные реформы, и ситуации в политической плоскости уже оздоровилась. В международной плоскости, международными организациями были приняты выгодные для нас важные постановления и резолюции. Когда я в прежние годы говорил об этом, некоторые считали, что да, они приняты, но результата нет. Сегодня мы увидели результат этого, каждый увидел.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Парка военных трофеев в Баку.

«Были резолюции Совета Безопасности ООН, кроме этого серьезных документов не было. Постановление Генеральной Ассамблеи ООН, резолюции Движения неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент. Даже Парламентская Ассамблея Совета Европы, которая всегда занимает враждебную позицию по отношению к нам, вынуждена была продемонстрировать поддержку нашей территориальной целостности. Все это создало политическую и правовую базу. Не будь всего этого во время войны, могла дать результат направленная против нас инициатива стран-сопредседателей Минской группы в ООН. Это тоже должен знать каждый, многие не знают. В ходе войны против нас хотели применить санкции. Мы сражаемся на собственной земле. Восстанавливаем свою территориальную целостность. Применение санкций против нас — несправедливость, бессовестность. Кто это организовал? Страны-сопредседатели Минской группы. Кто предотвратил это? Дружественные нам страны, государства-члены Движения неприсоединения. Потому что мы как председатель Движения неприсоединения вели себя достойно, помогали этим странам, оказали им как финансовую, так и гуманитарную помощь. В связи с COVID мы оказали гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам. Отстаивали их интересы, а они в свою очередь поддержали нас. Правда, даже если бы была принята какая-либо резолюция, это не могло остановить нас. Никто и ничто не могло нас остановить. Неоднократно обращаясь во время войны к народу, я говорил, что пусть враг уберется с наших земель, и я остановлю войну. Поэтому необходимо было провести подготовку в международной плоскости. Необходимо было провести подготовку в экономической сфере. Могли бы мы вести войну, если бы зависели от какой-либо одной страны или же международной финансовой структуры? Конечно же, нет. Какое только давление на нас не оказывали бы, угрожали бы нам, ограничивали возможности», — заявил президент страны, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

«Экономическая независимость была одним из основных вопросов. И мы добились этого. Добились энергетической независимости. Реализовали исторические проекты. В 2006-2007 годах были построены нефте- и газопроводы. Если бы эти трубопроводы не были построены, то у нас не было бы таких средств. А если нет средств, не было бы и вооружения. Никто не подарил нам оружие», — добавил глава государства.

«Если бы не было экономической независимости, то как могли приобрести? Как могли бы вести войну? Земли могли навечно остаться под пятой армян. Поэтому экономическая независимость была основным вопросом, мы готовились и в этой сфере. Мы должны были превратить Армению в тупик. Проложили все транспортные, коммуникационные, энергетические маршруты так, что они прошли в обход их. С каким только давлением я не столкнулся, — нет, этот маршрут должен пройти через Армению, железная дорога должна пройти через Армению. Не следует строить Баку-Тбилиси-Карс, мы не дадим кредит на это. Я ответил, не даете и не надо. Я сам предоставил Грузии кредит в 725 миллионов долларов. Мы добились этого, построили, и Армения превратилась в тупик. Это само по себе привело к тому, что началось массовое переселение из Армении. Когда начинается переселение, сужается рынок. По мере сужения рынка никто не станет вкладывать инвестиции. Надо быть сумасшедшим, чтобы вкладывать инвестиции в Армению, и в те годы, и особенно сейчас. Таким образом, одна из основных задач заключалась в том, чтобы экономически подорвать Армению, я не скрываю этого, и мы добились поставленной цели», — сказал президент Азербайджана.

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