В ходе второй Карабахской войны вооруженные силы Азербайджана уничтожили 7 зенитно-ракетных комплексов С-300, находившихся на вооружении у ВС Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Уничтоженная техника врага, которая сегодня демонстрируется в Парке военных трофеев, является всего лишь малой ее частью», — сказал Алиев в понедельник на открытии Парка военных трофеев в Баку, где продемонстрировано трофейное вооружение. Его слова приводит «Интерфакс».

Президент сообщил, что в ходе 44-ой войны было уничтожено 7 зенитно-ракетных комплексов С-300, находящихся на вооружении ВС Армении, уничтожено и взято в качестве трофеев 125 артиллерийских пушек, 366 танков, более 50 других зенитно-ракетных комплексов, 522 грузовых автомобиля и другой техники.

Minval.az