Политик Алексей Навальный значительно потерял в весе с начала голодовки. Как говорится сообщении в его аккаунте в Twitter, сейчас при росте в 189 см его вес составляет 77 кг.

По данным его соратников, политик потерял 8 кг с начала голодовки, а всего с момента заезда в колонию — 15 кг. «Давление 94/76, средний пульс 106», — говорится в сообщении.

«Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают», — подчеркивают авторы сообщений.

Напомним, что Навальный содержится в ИК-2 в Покрове Владимирской области.

Голодовку он объявил 31 марта. Политик требует допустить к нему приглашенного врача, подчеркивая, что это его законное право. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой.

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