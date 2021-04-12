Азербайджан пока не получил официального ответа на вопрос, каким образом ракеты «Искандер-М» оказались у Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Откуда у Армении взялись эти ракеты. Их у них не должно было быть. Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки Армении. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим», — сказал глава государства на открытии Парка военных трофеев в Баку, где продемонстрированы обломки ракеты «Искандер-М», найденных в городе Шуша.

По его словам, Армения пыталась ими уничтожить древний азербайджанский город Шуша. «Это доказательства военного преступления Армении. Эти ракеты были использованы против азербайджанских военных после освобождения ВС Азербайджана города Шуша от армянской оккупации. У нас имеется достаточно данных, но мы ждем официального заявления», — добавил он.

Minval.az