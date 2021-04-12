Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 13 апреля посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО, сообщает пресс-служба МИД.

«Инициированное Украиной заседание созывается в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО во исполнение договоренности президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 6 апреля», — говорится в сообщении.

В ходе визита Кулеба проведет встречу со Столтенбергом, на которой обсудят обострение ситуации вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, а также действенные пути поддержки НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, что ранее Зеленский в разговоре со Столтенбергом заявил, что вступление Украины в альянс является единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе. Киев просит предоставить план действий по членству.

Minval.az