Родители военнопленных и пропавших без вести военнослужащих 12 апреля собрались у здания правительства Армении. Они требуют встречи лично с Николом Пашиняном.

Представитель правительства спустился, беседует с ними, хочет понять их требования. На данный момент не ясно, примет ли их Пашинян.

Отметим, что часть собравшихся родителей была против освещения акции в СМИ, утверждая, что их проблема решится и без освещения в прессе. Другие выступали за освещение в СМИ. Дошло до того, что между ними произошла небольшая перепалка. В итоге решено не освещать акцию в СМИ.

Minval.az