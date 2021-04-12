США и их союзники не будут готовы вмешаться в ситуацию на Украине в случае реальной угрозы, сообщает польская газета Rzeczpospolita в своей печатной версии.

«Недавние военные консультации между США, Великобританией, Канадой, Польшей и Литвой по поводу эскалации конфликта на Украине показывают: если возникнет реальная угроза, американцы и их союзники останутся вместе», — говорится в статье.

Издание обращает внимание на позицию Германии.

«Особенно знаменательно внезапное молчание Берлина, который с 2014 года является главным ответственным за всю ситуацию в Восточной Европе. Если сочетать это с растущим энтузиазмом немецких политиков к российской вакцине „Спутник V“, продажей русским алюминиевых заводов в Рейнфельдене и решимостью завершить строительство „Северного потока-2, то политика Германии на восточном направлении становится очень ясной. Немцы заинтересованы в Польше и во всем нашем регионе в первую очередь по одной причине: в расширении зоны евро. Однако это ‚предложение » не связано с гарантиями безопасности. Ведь для этого у немцев нет ни способностей, ни политической воли», — отмечает газета.

Minval.az