На Украине рассматривают вариант обновления своего авиапарка. Ранее в Воздушных силах ВСУ заявляли о намерении в среднесрочной перспективе отказаться от советских самолётов, включая истребители Су-27 и МиГ-29, бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25. При этом взоры Украины обращены, уже традиционно, в сторону США, откуда ожидают решения о поставках. Напомним, что несколько недель назад командующий ВС ВСУ заявил, что Украина рассчитывает к 2035 году получить истребители пятого поколения F-35.

Теперь тему обновления украинского военного авиапарка поднял и бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Он утверждает, что в Вашингтоне «предлагают Украине начать поставки истребителей по ленд-лизу».

Чалый заявил, что у него есть «друзья в американском военно-промышленном секторе», которые «вместе с другими предлагают вариант с ленд-лизом для Украины». По словам украинского дипломата, с помощью этих самолётов «Украина не то, что там создаст угрозу для России, но изрядно обновит свои ВВС».

«Наш авиапарк устарел, надо выводить из эксплуатации эти Су и МиГи», — подчеркнул В.Чалый.

Minval.az