Сопредседатели Минской группы ОБСЕ могли бы сыграть полезную роль в урегулировании ситуации в Карабахе, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Думаю, что они [сопредседатели минской группы ОБСЕ: Россия, Франция, США] в этой работе могли бы сыграть полезную роль. Эта «тройка» имеет опыт и солидную внешнюю поддержку. Как представляется, можно было бы возобновить практику регулярных встреч министров иностранных дел Азербайджана и Армении под эгидой сопредседателей ОБСЕ, что получило бы ощутимый международный резонанс», — сказал Карасин, слова которого приводит «Коммерсант».

Он добавил, что сейчас остро стоит вопрос разминирования территории Нагорного Карабаха и районов вокруг него.

Многое, по словам Карасина, будет зависеть от того, как скоро удастся установить доверие между сторонами.

«Конкретные шаги уже сделаны. По инициативе российского президента продолжается обсуждение политических вопросов, ведется поиск развязок. Энергично работает трехсторонняя комиссия на уровне вице-премьеров, обсуждающая экономические, транспортные, логистические проблемы», — отметил сенатор.

Minval.az