Избыточная смертность в России во время пандемии коронавируса, по подсчетам New York Times, в апреле-декабре 2020 года оказалась на 28% выше обычного. По этому показателю, пишет издание, Россия опережает страны Европы и США.

По данным NYT, за указанный период в России избыточная смертность составила 362 тысячи 302 человека. При этом по официальным данным с апреля по декабрь 2020 года в России от коронавируса умерли 57 тысяч 2 человека.

Для сравнения издание приводит данные об избыточной смертности в США. С середины марта по декабрь 2020 года избыточная смертность в Соединенных Штатах, население которых почти в два с половиной раза больше, чем в России, составила 385 тысяч 100 человек, в том числе 316 тысяч 370 смертей были связаны с COVID-19. Показатель избыточной смертности в США — 17%.

Показатели избыточной смертности, говорится в статье New York Times, ставят под сомнение заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия лучше многих других стран мира справляется с пандемией и ее последствиями.

Minval.az