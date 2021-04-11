В Кыргызстане проходит референдум по изменениям к Конституции и выборы в местные органы власти.

Предлагаемые поправки в Основной закон страны направлены прежде всего на расширение полномочий президента, что вызывает недовольство определенной части населения, называющей инициативу «Ханской конституцией».

Около 3,6 млн граждан Кыргызстана, обладающих правом голоса, могут проголосовать в 2 крупных городах, 7 регионах и 26 городах центральноазиатской республики.

За ходом голосования следят до 200 международных наблюдателей из 10 стран, 16 дипмиссий и 10 международных организаций.

На избирательных участках приняты все меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, в воскресенье будет также обновлен состав 448 из 483 органов местного самоуправления. После истечения срока полномочий пройдут выборы и по оставшимся 35 органам.

На 7 560 мест в местных кенешах претендуют около 30 тыс. кандидатов от 59 политических партий, в том числе 5,3 тыс. женщин.

Тема перехода страны к президентской форме правления как наиболее оптимальной для Кыргызстана была вынесена на повестку парламента весной 2020 года, передает «Анадолу».

С инициативой внесения поправок в Основной закон выступил Садыр Жапаров, который вышел на свободу на фоне акций протеста, вынудивших Сооронбая Жээнбекова покинуть в октябре 2020 года пост главы государства.

Бывший депутат от националистической партии «Ата-Журт» Садыр Жапаров уже на 97-й день после освобождения был избран новым президентом Кыргызстана. Он получил право руководить центральноазиатской республикой в течение следующих шести лет.

12 марта текущего года Жапаров одобрил закон о проведении 11 апреля референдума о внесении поправок в Конституцию, предполагающих переход от действующей в стране с 2010 года парламентской формы правления к президентской.

Полный текст проекта Конституции был впервые размещен на официальном сайте администрации президента 12 марта и распространен 26 марта тиражом в 1,1 млн экземпляров.

На всенародное голосование выносятся разработанные членами Конституционного совещания поправки, предусматривающие расширение полномочий президента.

На главу президентской администрации, в частности, предлагается возложить обязанности премьер-министра.

Также планируется сократить число депутатов парламента.

Решение о внесении поправок в Конституцию было принято в Кыргызстане по итогам состоявшегося 10 января 2021 года референдума.

Плебисцит 11 апреля будет признан состоявшимся, если проголосуют 30 процентов внесенных в списки избирателей граждан.

Правоохранительные органы республики в связи с предстоящим голосованием переведены на усиленный режим несения службы.

По данным МВД, к охране правопорядка привлечены около 9 тыс. сотрудников милиции и несколько тысяч народных дружинников.

Minval.az