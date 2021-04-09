В 2020 году в Армении было выявлено 1226 преступлений, связанных с наркотиками против 1088 в 2019 году. Об этом в Национальном Собрании Армении на заседании постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности заявил замначальника Полиции республики Ара Фиданян.

«Это, в основном, итоги хорошо проведенной работы», — подчеркнул Фиданян.

Тем не менее, он выразил озабоченность в связи с такими удручающими показателями. Хотя сотрудникам правоохранительных органов и удалось выявить все эти случаи, статистика очевидным образом склоняется в сторону роста совершения подобного рода преступлений.

«В рамках СНГ у нас, безусловно, ведется активное сотрудничество, особенно с РФ и Беларусью», — заметил замначальника Полиции, добавив при этом, что основные проблемы, тем не менее, возникают с соседней с Арменией страной. Фиданян не утонил о какой стране именно идет речь.

Minval.az