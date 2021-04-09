Военные аналитики журнала Forbes дали прогноз на итоги воздушной войны между Россией и Украиной. Они отметили, что Украина не получала новых боевых пилотируемых самолетов с момента развала Советского Союза, хотя после обретения независимости на ее территории остались сотни истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, вертолетов и транспортных средств.

Однако большая часть техники за эти годы была либо распродана, либо утилизирована. В итоге украинские ВВС на сегодняшний день имеют всего лишь 125 боевых машин, причем среди них нет ни одного самолета, выпущенного менее 30 лет. Многие боевые единицы старше 40 лет, и есть машины, преодолевшие полувековой рубеж. В то же время Россия только на границах с Украиной держит около 500 боевых самолетов.

Авторы материалы считают, что единственный шанс для Украины — приобретение у США истребителей F-15, заправщиков Boeing KC-135 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2. При этом Вашингтон может предоставить технику Киеву бесплатно, однако сам процесс передачи будет сопровождаться большими расходами.

Кроме того, доставка самолетов и их расконсервация потребуют времени, не говоря уже о том, что переобучение украинских пилотов займет годы и обойдется Киеву в миллиарды долларов, которых у страны нет.

По оценке аналитиков, даже если Украина получит 125 американских истребителей, в воздушной войне с Россией у нее не будет шансов.

«Даже новейшие боевые единицы не продержатся долго в полномасштабном противостоянии с Россией, которая прямо сейчас держит порядка 500 боевых самолетов неподалеку от границ с Украиной», — говорится в материале.

Также эксперты напомнили, что системы ПВО России способы нацеливаться на украинские самолеты уже во время их взлета. В качестве альтернативы Киев может сделать ставку на системы ПВО наземного базирования и беспилотники.

Minval.az