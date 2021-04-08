Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Меркель обсудили ряд актуальных международных тем.

«При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

Путин в разговоре с Ангелой Меркель подчеркнул необходимость выполнения Киевом договоренностей по Донбасс.

«Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», — говорится в сообщении.

Minval.az