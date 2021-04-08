В ходе проверки комиссии Генштаба ВС России в Бурятии по тревоге было поднято ракетное соединение с ракетными комплексами «Искандер-М». Об этом сообщили сегодня в Минобороны России.

«Военнослужащие после приведения в высшие степени боевой готовности совершили марш на штатной технике в заданный район, отработав все элементы всестороннего обеспечения. По прибытию на место личный состав выполнил задачи по предназначению, выполнив электронные пуски ракет по указанным целям», — отмечается в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что комиссия особое внимание уделила оперативному реагированию командования и способности «в короткий срок принимать правильные решения в сложной тактической обстановке».

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