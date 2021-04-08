Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал тупой линию, которую проводит Вашингтон в отношении Москвы. Об этом он заявил по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, передает в четверг, 8 апреля, РИА Новости.

«Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая», — заметил глава ведомства.

По его словам, подобная линия не приносит никаких результатов с точки зрения объявленных ранее государством целей, в том числе в период введения санкций.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Лаврова о тупой линии США в отношении Москвы.

«Министр, как всегда, меток в своих формулировках», — отметил Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что непредсказуемость, агрессивность и недружелюбность политики США в отношении РФ делает возможным использование «фактически любого лексикона».

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