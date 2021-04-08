Вчера на сайте Minval.az было опубликовано интервью с известным артистом и шоуменом Эльдаром Багирбековым, на данный момент практически обездвиженным из-за серьезных проблем со спиной и ногами. В материале наше издание обратилось к читателям и поклонникам творчества артиста с призывом о финансовой помощи Багирбекову, который в силу сложившихся печальных обстоятельств, на данный момент лишен работы и средств для обследований и лечения. В интервью был опубликован банковский счет, куда все желающие помочь могут перечислить средства для помощи артисту.

С момента выхода материала на нашем сайте прошло меньше суток, но на счет уже поступают средства, читатели масштабно делятся интервью в социальных сетях и на форумах.

Сегодня утром в редакцию поступило письмо из Союза кинематографистов. В этом письме Союз выражал благодарность нашему изданию за оперативный подход, благодаря которому граждане страны узнали о состоянии артиста и теперь смогут ему помочь.

В письме также было отмечено, что Союз кинематографистов Азербайджана будет ежемесячно перечислять пенсию, так как организация последние 2 года получает дотацию от государства, и материальная помощь кинематографистам — один из основных направлений деятельности Союза.

В конце письма было отмечено, что представители организации уже связались с Эльдаром Багирбековым и сегодня на его счет будут перечислены деньги.

Minval.az искренне благодарит всех, кто не остался равнодушным и внес посильную финансовую помощь во имя благого дела.

Minval.az