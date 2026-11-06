Украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией нового массированного удара по энергетической и гражданской инфраструктуре, а также мостам через Днепр.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, Воздушные силы и Вооруженные силы Украины готовятся к отражению возможной атаки.

Зеленский также заявил о необходимости поставок ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и призвал международных партнеров не откладывать их передачу.

Он подчеркнул, что своевременность поставок имеет большое значение для защиты страны.