Президент США Дональд Трамп объявил, что его заместитель главы аппарата Стивен Миллер станет новым руководителем аппарата Белого дома. Он приступит к исполнению обязанностей 9 ноября 2026 года.

Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, Миллер является одним из его самых доверенных советников.

Нынешний глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс перейдет на работу в политическую команду Трампа. Президент поблагодарил ее за проделанную работу, отметив, что она отлично справлялась со своими обязанностями.