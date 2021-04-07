На днях в издание Minval.az позвонил представитель творческой интеллигенции и рассказал о плачевном состоянии известного артиста и шоумена Эльдара Багирбекова. В редакции отреагировали мгновенно: уточнив адрес Багирбекова, сотрудник издания отправился к нему домой, чтобы побеседовать с артистом лично.

…Небольшая квартира во дворе-колодце с лестницей в небо, каких мало осталось сегодня в центре Баку – единственное место на свете, где Эльдар находит хоть какое-то временное успокоение. Тут его музей воспоминаний, связанных с семьей, друзьями, чувствами, работой. Стены маленькой гостиной украшают фотографии звезд сцены и эстрады, гостившими в разное время в этом доме, картины покойного брата, погибшего в аварии в 2008 году, и конечно же, фотографии мамы, умершей 6 лет назад.

— Ни один врач не может поставить диагноз. Представляете? 14 врачей за 2 года! Масса денег, потраченных впустую, выброшенных в пространство. И никто, никто из наших «эскулапов» так и не определил — что со мной, — рассказывает Эльдар. – Сегодня я прошел особое МРТ Тесла, которое тоже ничего не выявило, кроме незначительной крохотной протрузии, которая, по словам врача, никак не может вызвать подобное состояние. Меня постоянно гоняют из одного кабинета в другой – от терапевта к рентгенологу, от невропатолога к остеопату, но результата – 0. Я не могу двигаться, сидеть, лежать – любые физические нагрузки сопровождаются страшной, мучительной болью, пронзающей мою спину и поясницу, руки и ноги. Еле-еле передвигаюсь при помощи трости, и потому из дома практически не выхожу, потому что ступеньки, ведущие с третьего на первый этаж сегодня кажутся мне Эверестом. Для того, чтобы попасть на очередное обследование или процедуры, я должен пережить при спуске и подъеме каскад невероятной боли, убивающей меня всякий раз буквально наповал. И особенно угнетает состояние неизвестности: никто ничего не знает, никто не может ничего определить. Если бы еще точно знать – от чего лечусь, но увы. Из-за того, что сейчас у меня нет абсолютно никаких доходов – из-за пандемии и моей болезни, пришлось влезть в колоссальные долги. Не вижу просвета, понимаете? Никакого просвета! 2 года адских болей и томительной неизвестности превратили меня практически в инвалида, лишенного самых простых радостей жизни. Кто-то мечтает купить виллу на Гоа, а я….. Я мечтаю выйти на «Торговую», позвонить всем своим друзьям и просто сказать: ребята, а давайте встретимся и погуляем! Но не могу, обездвижен, нахожусь в состоянии страшной депрессии, хоть и пытаюсь бороться. Но бороться с чем??? С какой болезнью, если мне до сих пор никто не может поставить диагноз?

… Я смотрю на Эльдара и не могу поверить своим глазам: словно безжалостный ураган времени, исключив все нормы и правила своего течения внезапно обрушился на пышущего жизнью обаятельного и яркого артиста, отняв лет 20 жизни, превратив в стареющего стремительно мужчину с трясущимися руками, сжимающими трость.

А ведь все мы помним Эльдара Багирбекова как вечного энерджайзера – заводного, веселого, задорного, неутомимого, пляшущего и поющего. Мы помним его зажигательные танцевальные постановки, яркие роли на сцене Русского драматического театра и в кино. Сегодня ситуация поменялась: Эльдар Багирбеков прозябает в состоянии депрессии, неопределенности, финансового краха и постоянной мучительной боли, медленно убивающей любимого всеми артиста.

— Я совсем один, — рассказывает Эльдар, — у меня нет больше родственников. Остались друзья, которым я бесконечно благодарен за чуткость и поддержку. Не мне одному сейчас тяжело, ведь практически весь мой круг – артисты, которые из-за пандемии тоже остались, как говорится, за бортом сцены и жизни.

— Эльдар, вы – один из самых ярких и образных артистов, на которых, как принято говорить в театральных кругах, «шел зритель». Мало того, Вы – не просто артист музыкального жанра, вы – любимый артист. А это уже дорогого стоит, пусть даже и не имеете официального звания как сотрудник сцены. Но вас любят, вы не сходили с уст публики много лет. Неужели за эти 2 года Вы так и не дождались помощи ни от государства, ни от поклонников Вашего таланта? Ведь помогать заболевшим артистам – нормальна мировая практика. Как же вы выживаете сейчас, оказавшись в таком страшном положении?

— Вот так и выживаю – в безысходности, депрессии, в долгах как в шелках. Поначалу я получал от государства пособие размером в 190 манатов, но сейчас эти пособия уже не выплачивают, увы. Друзья, понимая, что мне надо зарабатывать, чтоб продолжать лечение (хотя еще никто не установил – от чего именно), предлагают петь в их ресторанах. Так и говорят: танцевать ты не можешь, но петь-то можешь? А я отказываюсь, так как даже петь через такую боль я, к сожалению, не могу. Пока мог, снимался в кино – меня перед съемками кололи очень сильными блокаторами, один даже через копчик вводили. И если раньше обезболивание помогало, то сейчас и оно уже бесполезно. На съемках одного из последних фильмов с моим участием я чудом избежал падения, меня вовремя успели подхватить. И я сказал себе: «Эльдар, это уже край!». Обращаться в СМИ со своей проблемой мне было неловко, да и в соцсетях я особо не распространяюсь о своем заболевании. Вы – первая журналистка, пришедшая в мой дом за эти два последних года.

P.S. Для любого артиста ценно и важно слово «Занавес». Но для Эльдара Багирекова, замечательного артиста, для которого сцена – это целая жизнь, слово ЗАНАВЕС сегодня является слишком фатальным. И оно не должно прозвучать, ознаменовывая конец спектакля. Любимый артист уходит о сцены под аплодисменты и громкие овации – это благодарность за великий труд, за слезы и смех, за пусть временное, но все же воплощение мечты и надежды, которая как правило, всегда умирает последней. Сейчас именно надежда не должна умереть. И еще – вера в лучшие чувства зрителя, для которых пел и танцевал Эльдар Багирбеков. И мы искренне надеемся, что фатальный термин «занавес» сменит привычное слово «камера», и однажды случится чудо: Эльдар отбросит трость, легко сбежит по лестнице во двор-колодец, а затем, распахнув ворота дома, быстрым и легким шагом отправится в долгую прогулку по любимому городу, навстречу любимым зрителям.

Minval.az обращается ко всем, кто не останется равнодушным после прочтения этого интервью. Мы обращаемся, в первую очередь, к людям, способным организовать спонсорскую помощь с целью установления диагноза и последующего лечения Эльдара Багирбекова. Мы обращаемся к министерству культуры – не проходите мимо, окажите помощь артисту. Мы обращаемся к неравнодушным зрителям и поклонникам артиста: давайте вместе поможем Эльдару справиться с недугом.

Первый номер счета — долларовый, второй — для тех, кто будет перечислять помощь в манатном эквиваленте.

Каждое ваше пожертвование – пусть самое небольшое – это мощный луч надежды на его скорейшее выздоровление.

Яна Мадатова

Minval.az