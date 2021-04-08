Телеведущий Владимир Соловьев подвергся критике после слов о возможности применения ядерного оружия в «пустынных водах Мирового океана».

По мнению пользователей Сети, журналист позволяет себе высказывания, которые можно расценить как целенаправленное разжигание войны.

Так, политик Дмитрий Гудков выложил в социальной сети фрагмент шоу Соловьева, в котором телеведущий и гости в студии обсуждали возможность применения ядерного оружия.

«У наших пропагандистов в повестке – нанести демонстративный ядерный удар в «пустынных водах Мирового океана», – написал Гудков, слова которого приводит НСН.

Вскоре пользователи Сети отреагировали на данное заявление и призвали закрыть программу Соловьева. Кроме того, подписчики Гудкова потребовали отобрать у телеведущего недвижимость в Италии.

Minval.az