Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс после обострения ситуации на линии соприкосновения между Украиной и самопровозглашенными республиками «ЛНР» и «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

«Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Зеленский посетит Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников.

Minval.az