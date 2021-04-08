Тбилисский городской суд начал слушания по делу главы партии «Единое национальное движение» Ники Мелия, заявил адвокат Георгий Кондахашвили.

«На заседании мы планируем выступить с несколькими ходатайствами, однако до начала заседания мы не будем их раскрывать исходя из интересов защиты», – приводит слова Кондахашвили «Спутник-Грузия».

Юрист отказался отвечать на вопрос, поставит ли защита ходатайство о смене меры пресечения для Мелия, который в настоящее время находится в предварительном заключении.

Напомним, что лидер крупной оппозиционной партии обвиняется в организации группового насилия во время акции протеста в ночь на 21 июня 2019 года. Он был задержан 23 февраля этого года после того, как не стал выплачивать залог.

Minval.az