Жители России по итогам 2020 года стали хуже относиться к мигрантам, что ухудшает межнациональные отношения, много детей иностранцев находятся вне российской системы образования, заявил в четверг замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

Магомедов в Новосибирске проводит ежегодный окружной семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года».

«В 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика. Это отношение становится только хуже — на 7,5% выросло количество людей, которые плохо относятся к мигрантам. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений», — сказал он.

По словам замглавы администрации президента РФ, в Сибири ситуация схожа с общероссийской — здесь 22,3% жителей негативно относятся к мигрантам. Он отметил, что формирование этнических анклавов, прежде всего из состава трудовых мигрантов и членов их семей, способствует не только криминализации общества, но и создает благоприятную почву для проявления национализма, ксенофобии и провоцирования конфликтов с местным коренным населением.

«Обращаю с одной стороны внимание на важность работы правоохранительных органов. С другой стороны — на дальнейшее выстраивание системных мер по адаптации и интеграции мигрантов в российское сообщество», — сказал Магомедов.

Он также привел данные МВД РФ, согласно которым в 2020 году в России зафиксировано пребывание почти 800 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан, при этом в систему российского школьного образования включены только 140 тысяч детей.

«Не совсем понятно, где находятся остальные… Это создает напряжение. Посмотрите на эту проблему. Наша система образования не очень рассчитана на такой наплыв иностранных детей. Они хуже знают язык, они выросли в несколько других культурных традициях, поэтому работа с ними очень важна. Большинство из них – это будущие граждане нашей страны. Мы видим, что происходит в странах Европы и США, где миграционное давление создает большие проблемы коренному населению. Мы этого не должны допустить», — цитирует Магомедова РИА Новости.

Minval.az