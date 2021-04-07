Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важным фактором стабильности и безопасности в регионе.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

«В этом ключе я надеюсь сегодня с вами обсудить ваши взгляды на архитектуру системы безопасности в нашем регионе, в Нагорном Карабахе, вокруг него, в Армении и вообще в целом в нашем регионе», — сказал он на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Пашинян отметил, что, хотя они находятся на постоянной связи с российским лидером, но такие встречи важны для сверки часов.

«Мы уже договорились, что сегодня у нас будет насыщенная повестка, в том числе вопросы стратегического характера», — сказал Пашинян.

Minval.az