Советская термоядерная авиационная бомба АН602, известная как «Царь-бомба», была бесполезной для нанесения ударов по США в 1960-е годы, признает американский журнал The National Interest.

Издание отмечает, что бомба получилась слишком тяжелой для транспортировки на дальние расстояния, потому данное оружие не имело смысла использовать против противника, имеющего развитую противовоздушную оборону (ПВО).

Журнал напоминает, что 26,5-тонная АН602 в длину достигала восьми метров, а переносящий ее самолет, советский Ту-95, лишился подвесных топливных баков, вследствие чего не смог бы преодолеть расстояние от СССР до США.

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