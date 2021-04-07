В Москве стартовала встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян.
В Москве стартовала встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян.
Дата: 2021/04/07 16:34
Раздел: Бывший СССР
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