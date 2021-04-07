Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом находится в Москве. Об этом на своей странице в «Facebook» написала пресс-секретарь главы кабинета министров Армении Мане Геворкян.

«Главы двух государств обсудят стратегически важные вопросы повестки армяно-российских отношений, в частности, торгово-экономические связи, энергетику, безопасность, стратегические инвестиции и здравоохранение. В повестку дня встречи премьер-министра Армении и президента России также включены вопросы, связанные с осуществлением положений трехстороннего заявления от 9 ноября, процессом их реализации и вопросами гуманитарного характера», — написала также Геворкян.

Minval.az