Демонстрация в центре Еревана за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна началась утром 7 апреля. На площадь вышли десятки армянок, чьи мужья и сыновья погибли в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Вскоре после начала мероприятия недовольные начали забрасывать яйцами здание парламента, а затем и полицейских. После этого они начали «избивать» силовиков красными гвоздиками — неофициальным символом памяти погибших воинов.

Кроме того, протестующие написали красной краской на асфальте слово «предатель» на русском языке. На опубликованных кадрах видно, как полицейские задерживают участниц акции. Всего, по данным журналистов, силовики задержали не менее 15 человек. О пострадавших в ходе разгона мероприятия не сообщается.

Minval.az