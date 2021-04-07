Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие открытия огня по сепаратистам в Донбассе. Он рассказал об этом в интервью французской газете Liberation.

«Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», — сказал Кулеба.

По его словам, Киев был удовлетворен вступившим в силу 27 июля 2020 года режимом прекращения огня, который «работал хорошо до декабря». «Потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться», — пояснил министр.

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