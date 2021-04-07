Ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета Владимир Литвиненко стал долларовым миллиардером, пишет Forbes.

В своем ежегодном рейтинге издание оценило состояние Литвиненко в 1,5 миллиарда долларов. Его благосостояние значительно увеличилось из-за роста акций компании по производству удобрений «ФосАгро», в которой Литвиненко принадлежит пакет в 20,98%.

Акции компании подорожали за год с 2443 рублей (6 апреля 2020 года) до 4163 рублей (6 апреля 2021 года) за штуку. Рост стоимости акций обусловлен хорошими результатами 2020 года. Сыграла роль благоприятная конъюнктура на рынке удобрений.

Литвиненко в конце 1990-х годов руководил ученым советом, на котором будущий президент Владимир Путин защищал кандидатскую диссертацию. В 2000, 2004 и 2012 годах Литвиненко возглавлял отделение предвыборного штаба Путина в Санкт-Петербурге, отмечает Forbes.

О том, что Литвиненко владеет долей в «ФосАгро», стало известно в 2011 году, когда и как он приобрел пакет, до сих пор неясно. По одной из версий, он мог получить их за неформальную помощь этой компании, когда в рамках «дела ЮКОСа» к ней возникли претензии налоговой службы.

В 2017 году на короткий период Литвиненко уже становился долларовым миллиардером по версии рейтинга Forbes, обновляемого в реальном времени.

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