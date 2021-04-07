Россия продолжает стягивать к украинским границам свои войска, в обеих странах говорят о возможности новой войны. Аналитики из Conflict Intelligence Team проанализировали открытые данные и объяснили, о каком масштабе привлеченных сил идет речь, какого рода войска появились на границе и почему эти приготовления нельзя объяснить «учениями», пишет The Insider.

В конце марта в сети стали появляться видео, на которых видны колонны и железнодорожные эшелоны российской техники. По словам авторов роликов, они направлялись в Крым и к границе с материковой Украиной. Например, в особо нашумевшем видео снят поезд с самоходными гаубицами «Мста-С» на Крымском мосту.

В последние дни мы и другие исследователи внимательно изучаем эти видео. Удалось достоверно установить, что к украинской границе перемещаются мотострелковые, артиллерийские, десантные, а также, по всей вероятности, танковые части. Известные пункты назначения — Крым и окрестности Воронежа. Это удалось узнать с помощью сервиса gdevagon, который позволяет отслеживать маршруты железнодорожных вагонов и платформ по уникальным номерам, которые заметны на видео. Среди перебрасываемых частей присутствуют уже знакомые по войне в Украине — например, 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, бойцы которой, известные как «псковские десантники», несли потери на Донбассе в 2014 году.

Также к Украине выдвинулась техника 74-й мотострелковой бригады, в том числе и знакомые по конфликту на Донбассе танки Т-72Б3.

Судя по попавшим в сеть видеозаписям, на запад едут мотострелки и артиллеристы из Кемеровской области.

Российские военные пытались объяснить переброску техники учениями Южного военного округа (куда входит и Крым). Однако, например, военный эксперт из американской исследовательской организации CNA Майкл Кофман называет это объяснение неубедительным, отмечая, что, во-первых, заявления об учениях появились уже после сообщений СМИ о переброске войск, а во-вторых, они не объясняют географию передислокации (известные нам части перебрасывают со всех концов России, от Пскова до Дагестана и Кемеровской области). Это же касается и масштабных проверок, о которых объявил министр обороны Сергей Шойгу.

Колонна реактивных систем залпового огня «Ураган» под Воронежем.

Подобные масштабы переброски сил можно было бы объяснить стратегическими (а не локальными) учениями, однако следующие такие маневры («Запад-2021») запланированы только на сентябрь. Масштабные учения в западной части России и Беларуси проходят каждый год, но подобная концентрация сил у границ Украины беспрецедентна с 2014–2015 годов, когда российские регулярные силы осуществляли операции в Крыму и на Донбассе.

Заявления прокремлевских источников о том, что наращивание российской группировки — это ответ на переброску украинских сил в Крым и на Донбасс, не выдерживают критики. Во-первых, украинская разведка заявляла о накапливании российских сил еще в начале марта (тогда же и стали появляться первые видео передвижения украинских эшелонов). Здесь стоит отметить, что первые известные нам видео переброски российской техники в Крым относятся еще к февралю. Во-вторых, известная нам диспозиция российских сил носит скорее наступательный, чем оборонительный характер — например, Воронежская область граничит не с республиками Донбасса, а с подконтрольной Киеву частью границы, но сложно себе представить, чтобы Украина начала наступление непосредственно на российскую территорию.

Данных из открытых источников пока недостаточно, чтобы однозначно оценить, сколько российских сил переброшено к границам Украины (в дополнение к тем, что базируются там постоянно). В конце марта украинское командование называло цифру в 28 батальонно-тактических групп (около 20 тысяч военнослужащих), а американские военные источники The New York Times оценивали численность прибывших российских военных приблизительно в 4000 человек. Мы ожидаем, что в скором времени станут известны конечные пункты прибытия российской техники (после разгрузки их везут на автовозах в направлении границы). После этого можно будет более достоверно оценивать численность группировки по спутниковым данным. Однако уже сейчас можно говорить, что подобной концентрации войск мы не видели со времен горячей фазы войны в Украине в 2014–2015 годах.

На данный момент мы не наблюдаем очевидных признаков подготовки непосредственно к вторжению в Украину (например, российских колонн у самой границы вроде той, что видел британский журналист Шон Уокер в августе 2014 года). Имеющаяся у нас информация позволяет предварительно согласиться с выводами различных политологов о том, что цель переброски — запугать украинское руководство (в последнее время предпринявшее ряд шагов против лиц и организаций, которые в Украине считаются «агентами влияния» России), а также «проверить на прочность» новую американскую администрацию.

Однако необходимо отметить, что концентрация российских сил — продолжающийся процесс. Практически каждый день мы находим информацию о новых частях и пунктах назначения. Поэтому наша как количественная, так и качественная оценка может измениться в самом ближайшем будущем под влиянием новых данных.

Minval.az