«Скоро наш офис будет работать в Ханкенди. В настоящее время для него в городе присматривается место».
Об этом в Twitter написал председатель Общественного объединения азербайджанской общины Карабахского региона Турал Гянджалиев.
«Скоро наш офис будет работать в Ханкенди. В настоящее время для него в городе присматривается место».
Об этом в Twitter написал председатель Общественного объединения азербайджанской общины Карабахского региона Турал Гянджалиев.
Дата: 2021/04/06 22:14
Раздел: Азербайджан, Важно
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