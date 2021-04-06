«Скоро наш офис будет работать в Ханкенди. В настоящее время для него в городе присматривается место».

Об этом в Twitter написал председатель Общественного объединения азербайджанской общины Карабахского региона Турал Гянджалиев.

«Как депутат, представляющий всех жителей города Ханкенди вне зависимости от их этнического происхождения, я сделаю все возможное, чтобы хорошо служить им», — отметил он.

Minval.az