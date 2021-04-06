Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос об отношении к нему общества в свете недавних протестов, заявил, что намеченные на 20 июня внеочередные парламентские выборы покажут, кто пользуется доверием граждан.

«Избирательная кампания и выборы покажут полную картину того, какая политическая сила пользуется доверием граждан. Мы находимся в постоянном контакте с нашим народом и полностью понимаем их проблемы, потребности и желания», — сказал Пашинян.

«Мы представим общественности такие программы, которые будут направлены на укрепление безопасности Армении, развитие страны и обеспечение благополучия. Убежден, что наше общество сможет сформировать легитимные власти, а мы в контактах с гражданами представим наши программы и цели на ближайшие годы», — добавил глава правительства.

Minval.az