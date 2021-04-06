Вступление Украины в НАТО — единственный путь для Киева к окончанию войны в Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе переговоров по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщается на сайте офиса главы государства.

Зеленский рассказал Столтенбергу, что Киев последние недели наблюдает опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны «российский оккупационных войск». Президент Украины также призвал страны-члены НАТО уделять больше внимания безопасности в Черном море и усилить присутствие в Черноморском регионе. «Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговом судоходству», — объяснил он.

Президент Украины заявил, что страна реформируют армию, однако «одними реформами Россию не остановить». «НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ (План действий по членству в Альянсе) станет настоящим сигналом для РФ», — добавил Зеленский.

Minval.az