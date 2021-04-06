Высотный беспилотник RQ-4A Global Hawk Военно-воздушных сил (ВВС) США проводит разведывательный полет вдоль линии боевого соприкосновения в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

В то же время российский самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН был замечен в районе Таганрога. Как следует из информации на Flightradar, судно было поднято в воздух около 09:28 по московскому времени и с этого момента летает над Таганрогом, близлежащими населенными пунктами и Таганрогским заливом.

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