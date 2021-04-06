Действительно эффективным оружием Вооруженных сил (ВС) Украины считается шесть турецких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, пишет в «Известиях» военный обозреватель Антон Лавров.

«Это действительно эффективное оружие, но такого количества недостаточно, чтобы серьезно изменить расклад сил. Приобретение еще нескольких десятков таких дронов пока остается лишь в планах», — отмечает Лавров.

По его мнению, основной разрыв в соотношении сил между Украиной и сепаратистами Донбасса приходится не на танки и пушки, а на численность бойцов. «Непризнанные республики радикально уступают своему противнику, что неудивительно, учитывая демографию», — пишет автор.

Minval.az