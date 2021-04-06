Армения ориентирована на широкое и долгосрочное военно-техническое сотрудничество с Россией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью «Интерфаксу».

«Армения ориентирована на широкое и долгосрочное военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, что вытекает из долгосрочных стратегических интересов двух государств», — сказал Пашинян в преддверии рабочего визита в РФ 7 апреля.

По его словам, принимая во внимание, что на территории Армении созданы и функционируют в соответствии с межгосударственными двусторонними соглашениями две армяно-российские группировки — Объединенная группировка войск (сил) и Объединенная региональная система противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности, и, кроме того, обе страны являются государствами-членами ОДКБ, в формате которой также созданы войска (коллективные силы) и объединенные группировки, — «понятно, что Армения крайне заинтересована в поставках из России, чтобы иметь современное и совместимое, прежде всего, с Российской Федерацией и другими союзниками по ОДКБ, вооружение и боеприпасы».

«По этим же причинам, мы также заинтересованы в том, чтобы поставки в Армению вооружения и боеприпасов осуществлялись бы в той же комплектации, что и для Вооруженных сил Российской Федерации», — отметил Пашинян.

На вопрос, планирует ли Армения продолжить закупки российского оружия, в частности, истребителей Су-30СМ и вооружения для этих самолетов, премьер-министр Армении ответил: «Касательно указанного вами типа самолетов также отвечу утвердительно, поскольку это современные многофункциональные истребители, и их закуп предусмотрен как нашими двусторонними контрактно-договорными документами, так и программой развития национальных Вооруженных сил».

Пашинян, отметим, ранее заявлял, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет.

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