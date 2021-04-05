Мы готовы поддержать восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сказал посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада, который принимал участие в открытии детского сада в Агдамском районе.

Он сообщил, что в рамках программы грантовой помощи, реализуемой правительством Японии, в селах Хындырыстан и Чюллу были пробурены артезианские скважины.

«В результате реализации этого проекта жителям обеих деревень больше не нужно ехать в соседние села за водой или покупать ее по высокой цене, что меня очень обрадовало. Надеюсь, что жители этих деревень будут бережно пользоваться новыми артезианскими скважинами, чтобы они долго служили населению», – сказал посол Дзюнити Вада (цитата по Trend).





Minval.az