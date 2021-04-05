Генеральная прокуратура распространила информацию об аресте бывшего руководителя Аппарата Исполнительной власти города Баку (ИВГБ) Расима Гулиева.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в Главном управлении по борьбе с коррупцией возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК и проводится следствие по факту предоставления незаконного разрешения ЖСК «FF-2011» на снос охраняемых государством в качестве памятника культуры местного значения жилых домов по адресу город Баку, Насиминский район, улица Дилары Алиевой, 141 и строительство новых жилых зданий.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что бывший руководитель Аппарата главы ИВГБ Гулиев Расим Вагиф оглу, которому было доверено исполнять обязанности заместителя главы ИВГБ, для получения незаконных привилегий в качестве должностного лица лично подписал распоряжение главы ИВГБ о строительстве офисов и жилых домов на территории Насиминского района №346 от 31 мая 2018 года, из-за этого ЖСК был начат незаконный снос квартир, жилых и нежилых участков, принадлежащих отдельным физическим лицам без учета того, что жилой дом, построенный на указанной территории в 1893 году, охраняется государством как историко-культурный памятник местного значения.

С учетом этого, против Р.Гулиева было выдвинуто обвинение по статьям УК 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 314-2.3 (выделение земельных участков, либо выдача разрешения на проведение строительных или монтажных работ с нарушением правил, установленных законом), в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

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