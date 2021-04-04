Сегодня исполняется 29 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Российско-азербайджанское сотрудничество поступательно развивается по всем направлениям. Об этом говорится в сообщении МИД России в соцсетях.

Отмечается, что Азербайджан – важный стратегический партнер России: «Это подтверждает статистика двусторонних контактов на высшем и высоком политических уровнях. За прошедший период президент России В.Путин и президент Азербайджана И.Алиев провели больше 100 переговоров в различных форматах. Ведется активная работа по правительственной линии, на уровне парламентов, профильных министерств и ведомств, что объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. В 2020 году Россия и Азербайджан, основываясь на принципах добрососедства, взаимопомощи и равноправия, тесно сотрудничали в борьбе с COVID19. В постоянном контакте находятся министры здравоохранения наших стран, руководители других профильных структур. По предложению азербайджанской стороны к организации совместного производства вакцины подключилась российская фармацевтическая компания «Р-Фарм». В проработке по линии Российского фонда прямых инвестиций находится вопрос о поставке в Азербайджан партии вакцины «Sputnik V».

Регулярный характер носят контакты министров иностранных дел двух государств.

По состоянию на начало 2021 г. между двумя странами подписано свыше 150 международно-правовых актов.

Азербайджан является основным торговым партнером России среди стран СНГ – не членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года составляет основу нашего торгово-экономического взаимодействия и включает в себя пять дорожных карт, в рамках которых предусмотрено снятие барьеров в торговле, развитие транспортной инфраструктуры, создание совместных наукоемких производств, использование российских технологий для повышения эффективности азербайджанской экономики, рост взаимных туробменов.

В ноябре 2020 г. подписана новая шестая «дорожная карта» о сотрудничестве в сфере инновационного развития и цифровой экономики.

Российско-азербайджанское сотрудничество в культурно-гуманитарной и образовательной сферах продолжает оставаться одним из приоритетных направлений развития двусторонних связей наших стран. В школах и вузах Азербайджана доступно обучение на русском языке.

С 2010 года в Баку работает Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку, а с 2015 года – филиал Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова (Первый МГМУ имени И.М. Сеченова). Ведется работа по налаживанию сотрудничества с азербайджанскими партнерами других российских вузов, в частности, МГИМО», — говорится в публикации МИД РФ.

Minval.az