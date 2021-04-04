Ученые смогли узнать, как выглядел фараон Эхнатон, отец Тутанхамона и муж Нефертити, пишет «Вокруг света».

Специалисты провели трехмерную реконструкцию черепа мумии фараона Эхнатона, обнаруженной в 1907 году недалеко от гробницы Тутанхамона в Долине царей. Эхнатон правил Египтом примерно между 1353 и 1336 годами до нашей эры. Он был первым монархом, который ввел монотеизм в Египте, выступая за то, чтобы его подданные поклонялись только Атону — богу солнца. Позднее его преемники, в том числе Тутанхамон, обвинили его в отступничестве и вернулись к старым порядкам.

Для создания трехмерной модели черепа ученые использовали ранее опубликованные данные и изображения из предыдущих исследований. После этого они восстановили внешность фараона, добавив на трехмерную модель лицевые мышцы, глаза, жировые отложения и кожу. В результате получилось лицо с выдающейся челюстью и миндалевидными глазами. Исходя из того, что останки принадлежат египтянину, ученые предположили, что у Эхнатона были карие глаза и смуглая кожа.

Minval.az