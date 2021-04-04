Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России «издеваются над историей и моралью», празднуя Пасху и Рождество не в одно время с католиками, и предложил вернуться к старому, «царскому» календарю.

«Весь мир празднует Пасху сегодня, а мы 2 мая. Рождество у нас на 2 недели позже. Только у нас есть старый Новый год. Но ведь Христос родился и воскрес в определённые дни, а мы, получается, издеваемся над историей и моралью», — написал он в своём Telegram-канале.

Жириновский также подчеркнул, что «большевиков нет давно, а их проделки до сих пор мучают человечество». Он призвал не только вернуться к юлианскому календарю, но и вернуть старые названия городам и улицам.



Minval.az