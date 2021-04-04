В соответствии с планом, утвержденным президентом и Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым, 6 апреля начнутся совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе учений военные связисты будут выдвинуты в районы выполнения учебно-боевых задач, где отработают задачи по организации единой системы связи.

На учениях, которые будут проводиться с использованием современных средств связи и автоматизированных систем управления, будут выполнены задачи по организации взаимодействия войск, развертыванию полевых пунктов управления и другие мероприятия.

Тренировки продлятся до 8 апреля.

Minval.az