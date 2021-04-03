Единая космическая система «Купол», которая должна быть развернута к 2024 году, позволит контролировать пуски баллистических ракет вероятного противника, в частности, США. Действия космического эшелона Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) при возможном ударе Соединенных Штатов по России описаны в публикации «Военно-промышленного курьера».

«Информация [о пуске ракеты противником] тут же передается на наземные командные пункты орбитальной группировки и после оценки достоверности — на Центральный командный пункт (ЦКП)», — пишет еженедельник.

Издание уверяет, что после этого в ЦКП формируется команда «Внимание. Старт. 1 эшелон», одновременно с чем на систему противоракетной обороны (ПРО) передается команда «Тревога», после чего наземные радиолокационные станции (РЛС) «на дальности от шести тысяч до четырех тысяч километров берут баллистическую цель на сопровождение, определяют ее характеристики».

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